Coach Clement kijkt alweer ambitieus vooruit met Club Brugge: “We deden het in Madrid en Parijs, waarom niet in Rome?”

Philippe Clement was een dolgelukkige trainer na de 3-0-zege tegen Zenit in de Champions League.

“We hebben nu zeven punten in onze groep en het is van 2005-06 geleden dat Club nog zo veel punten haalde”, aldus de coach van Club Brugge. “Ik voetbalde toen nog, kan je je voorstellen hoe lang dat geleden is. Ik ben uiterst tevreden. Wat wil je? 3-0 in de Champions League. Dat is fantastisch. We speelden een heel mature wedstrijd. Alles wat we hebben afgesproken, werd goed uitgevoerd.”

“Dit was beter dan in Sint-Petersburg”

In Sint-Petersburg had Clement het over een zege die hem meer waard was dan zijn landstitel met RC Genk en Club Brugge als trainer. Nu was hij wat meer gematigd. “De emoties deden het in Sint-Petersburg. Een zege op verplaatsing in de Champions League is zeldzaam. Een titel zie je ook aankomen. Dit was beter dan in Sint-Petersburg. Spijtig dat je dit niet met de supporters kunt vieren. Dat is het enige gemis van de avond.”

“Madrid en Parijs, waarom niet Rome?”

Volgende week is het reizen naar Rome. Om te winnen. “Nu mikken we op de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. Ik acht ons zeker niet kansloos. In Madrid waren we vorig seizoen op een haar van de zege (2-2 na een 0-2 voorsprong, nvdr). Als we in Parijs tegen PSG die strafschophistorie niet hebben, komen we gelijk en winnen we volgens mij nog. We deden het in Madrid en Parijs, waarom zouden we het in Rome niet kunnen?”

“Naar de waarden van spelers kijken”

Clement denkt eraan dit weekend tegen STVV enkele spelers rust te geven zodat ze zich volop kunnen focussen op de wedstrijd tegen Lazio. “Het wordt een moeilijke afweging. We gaan goed naar de waarden van de spelers kijken, hun data. Ik ga hoedanook een competitieve ploeg opstellen tegen STVV. We moeten immers ons niveau in de Jupiler Pro League optrekken. We moeten de boost van vandaag doortrekken naar het weekend.”

