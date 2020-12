Het gouden ventje van Club Brugge: Charles De Ketelaere doet dat waarin dure spitsen falen en schrijft geschiedenis

Club Brugge dankt zijn ‘Pibe de oro’. Charles De Ketelaere, het gouden ventje van Brugge, bereidde gisteren met een doelpunt en een uitgelokte penalty de weg naar een finale in Rome. Hij schreef zo geschiedenis want hij is de eerste Belg die voor zijn 20ste twee keer scoort in Champions League: “Ik ben blij dat ik weer in de spits speelde. Ik mocht aanvallen en dat doe ik het liefst.”