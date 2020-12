Vincent Kompany blijft rustig onder de druk bij Anderlecht: “Hier lopen jongens rond die op het WK van 2030 het mooie weer gaan maken”

Anderlecht is zevende en telt twee op ­negen. In een niet zo ver verleden had in het interview hieronder in deze situatie een tiental keer het woord ‘crisis’ gestaan, maar nu valt het geen enkele keer. Vincent Kompany heeft veel krediet, maar de laatste weken beginnen de fans toch stilaan te morren. De clasico tegen Standard was niet om aan te zien, tijd voor ‘Vince the Prince’ om het eens te komen uitleggen.