Verlengt Lior Refaelov zijn aflopende contract bij Antwerp? “In de komende weken best mogelijke deal bekomen”

Lior Refaelov (34) schoot Antwerp in de bekerfinale richting Europese poules en scoorde vervolgens al tegen alle drie de tegenstanders. Zorgt de man-in-vorm er nu ook voor dat de Great Old naar de zestiende finales mag?

LEES OOK. ‘Dominantwerp’: hoe Leko het voetbal en imago van de Great Old heeft veranderd

“Ik besef alleszins wat er op het spel staat”, zegt de Israëliër. “Na de loting hadden we overwinteren als doel gesteld. We hebben negen punten in de pocket en zijn er dicht bij. Het zou een grote stap zijn voor de hele club, maar laten we niet vooruitlopen op de feiten.”

Verlengd verblijf

We willen ook niet te vaak vooruitlopen op zijn toekomst, maar we blijven wel benieuwd. Het contract van Refaelov loopt na dit seizoen af en zijn zaakwaarnemer Dudu Dahan sprak al van interesse uit/in de MLS. Maar Dahan zei ook dat Antwerp voorrang krijgt.

En dat lijkt zijn poulain te bevestigen: “Ik zeg er liever niet te veel over. Maar laat ik het zo stellen: ik ben er gerust op dat we in de komende weken voor alle partijen de best mogelijke deal zullen bekomen.”