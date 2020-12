Vijfde speeldag in Europa League: Antwerp mikt op kwalificatie, Standard vecht voor laatste kans en AA Gent wil eer redden

Antwerp, Standard en AA Gent maken zich op voor de vijfde speeldag van de groepsfase van de Europa League. Antwerp kan zich tegen Ludogorets plaatsen voor de knock-outfase, terwijl Standard bij de Glasgow Rangers moet winnen om zijn (water)kans op kwalificatie levend te houden. AA Gent is na een desastreuze campagne al zeker van de exit en moet tegen Slovan Liberec zijn blazoen oppoetsen.

Antwerp presteert dit seizoen sterk in Europa en staat, samen met Tottenham Hotspur, aan kop in poule J met negen punten. LASK Linz volgt met zes punten, een puntenloos Ludogorets sluit de rij en is zeker van de uitschakeling. Als het stamnummer 1 tegen Ludogorets de drie punten pakt en LASK, dat Tottenham ontvangt, niet wint, is het ticket voor de zestiende finales altijd binnen. Bij verlies van LASK is de Antwerpse kwalificatie ook sowieso een feit, ongeacht het resultaat van Antwerp. The Great Old blijft het team uit Linz in geval van een gelijk puntenaantal na zes speeldagen immers voor, wegens een voordeliger onderling resultaat.

Coach Ivan Leko leeft sereen toe naar de clash met de Bulgaren. “We zijn blij dat we opnieuw een topwedstrijd kunnen spelen”, klonk het bij de Kroaat. “Het is een bewijs dat we goed bezig zijn. We dienen voor deze belangrijke Europese afspraak kalm te blijven en niet te veel bezig te zijn met geschiedenis schrijven. We moeten de wedstrijd aanpakken zoals altijd en voetballen voor de winst.”

Standard knokt bij de Glasgow Rangers voor zijn overleven in groep D. De Rouches, die net als Lech Poznan drie punten tellen, moeten achtervolgen op het team uit Glasgow en Benfica (elk 8 ptn). Voordeel voor de Luikenaars is dat ze zich in Schotland geen vragen moeten stellen. Alleen een driepunter houdt het team van trainer Philippe Montanier in de race.

In groep L staat AA Gent troosteloos laatste zonder punten. De Buffalo’s hadden tot dusver niets in de pap te brokken en moeten in eigen huis tegen Slovan Liberec een verdere blamage vermijden. In Tsjechië verloren de Oost-Vlamingen, die al uitgeschakeld zijn, op de eerste speeldag knullig met 1-0. TSG Hoffenheim (12 ptn), dat zijn ticket voor de volgende ronde op zak heeft, voert de groep aan voor Rode Ster Belgrado (9 ptn) en Slovan Liberec (3 ptn).