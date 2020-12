Na Utah en Roemenië duikt nu ook een mysterieuze monoliet op in Californië

Op een bergtop in het Californische Atascadero is opnieuw een mysterieuze monoliet opgedoken. De derde al in evenveel weken tijd. Op 18 november ontdekte een helikoptercrew zo’n zuil in de woestijn in Utah. Die zuil kreeg wereldwijde aandacht, maar werd snel afgebroken. Daarna verscheen een soortgelijk exemplaar in Roemenië.

De plaatselijke krant in het kleine stadje Atascadero, aan de centrale kust van Californië, had een grote primeur. Nadat in de woestijn van Utah en in Roemenië aan de andere kant van de oceaan al monolieten waren aangetroffen, stond er nu ook plots bovenop hun Pine Mountain een zuil. Niemand weet wie de monoliet heeft gemaakt, wie de zware constructie op de top heeft gezet of wat de bedoeling ervan is. Net als bij de monolieten die in Utah en in Roemenië waren ontdekt, leidt het tot de wildste theorieën.

Al lijkt het uit de beschrijving van de lokale krant van Atascadero er vooral op dat de theorie over de buitenaardse oorsprong van de monolieten - voor wie er al in geloofde - klinkklare onzin is. “De driezijdige obelisk is gemaakt van roestvrij staal, 3 meter hoog en 45 centimeter breed. Het object werd op elke hoek aan elkaar gelast, met klinknagels die de zijpanelen aan een waarschijnlijk stalen frame binnenin bevestigden”, schrijft hun journalist. De krant meldde nog dat het mogelijk was om de zuil omver te duwen.

De metalen monoliet die op 18 november in een afgelegen deel van de woestijn van Utah is ontdekt door de bemanning van een helikopter die natuurbiologen hielp bij het tellen van dikhoornschapen, is intussen afgebroken. Het object, ongeveer 3 meter hoog en blijkbaar gemaakt van roestvrij staal, trok door de wereldwijde aandacht die het kreeg al snel honderden nieuwsgierige toeschouwers naar de afgelegen locatie. Tot ontsteltenis van vier mannen die de obelisk, die er volgens oude luchtbeelden al een aantal jaar stond maar onontdekt bleef, als afval in de natuur beschouwden. Ze braken de zuil dan ook af.

Wat met de monoliet in Atascadero zal gebeuren, is nog onduidelijk. Zeker is dat sinds de ontdekking al heel wat wandelaars zich aan de tocht naar de top van de berg wagen.