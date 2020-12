Ook buitenlandse pers heeft 3-0 van Club Brugge tegen Zenit gezien: “Ze verdienen het om te blijven dromen”

De 3-0 van Club Brugge tegen Zenit Sint-Petersburg is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. In eigen land krijgt Zenit de wind van voren - “een catastrofe”, klinkt het - maar in het buitenland wordt vooral gefocust op blauw-zwart - “de Belgen van Lang en De Ketelaere”, volgens L’Equipe - dat voor het eerst in zijn geschiedenis de achtste finales van de Champions League kan halen. “Ze verdienen het om te blijven dromen”, schrijft de Spaanse sportkrant Marca.

“Of ik bang ben dat dit mijn ontslag betekent? Die vraag moet je niet aan mij stellen”, reageerde Zenit-coach Sergej Semak tegenover de Russische pers na de 3-0-bolwassing voor zijn jongens in Jan Breydel. “Door onze personeelsproblemen is het moeilijk competitief te zijn in de groep”, verwees hij naar de afwezigheid van kapitein Dejan Lovren en spits Artem Dzyuba. “Onze kern is niet groot genoeg om te concurreren met teams van Champions League-niveau.” Ook Club Brugge miste met Simon Deli, Mats Rits en Krépin Diatta drie basisspelers.

In Rusland zijn ze dan ook spijkerhard na de afgang van Zenit in Brugge. “Dit is een catastrofe”, windt Russische sportkrant Sport-Express er geen doekjes om. “Zenit moet zich niet achter externe factoren verschuilen. Ze moeten erkennen dat ze geïmplodeerd zijn. De nachtmerrie is dat deze ramp vanaf het begin voorspelbaar was - en het lijkt erop dat niemand ze had kunnen voorkomen.”

Bij hun collega’s van Sport MK vragen ze zich af waar het is misgegaan. “Misschien ligt deze nederlaag aan het niveau van onze Russische competitie. Misschien moeten er wel eens limieten geplaatst worden op de salarissen en de wapenwedloop wat betreft spelers. Misschien ligt het aan het lage niveau van de refs in Rusland, niet te vergelijken met de Europese. Of misschien ligt het wel aan alles tegelijk.”

Bij de niet-Russische pers ligt de nadruk op Club Brugge en de kans die blauw-zwart nog heeft om de volgende ronde van de Champions League te halen. “Club Brugge verdient om te blijven dromen”, kopt de Spaanse sportkrant Marca. “Aanvankelijk lieten beide teams zien waarom ze de derde en vierde plek in de groep bezetten, met trage balcirculatie en weinig creativiteit. Maar naarmate de match vorderde, kwam Club Brugge beter in zijn spel. Emmanuel Dennis en kapitein Ruud Vormer lieten hun goede techniek zien in het strafschopgebied van de bezoekers. In die periode openden zij met een snelle aanval de score, afgerond door jeugdproduct Charles De Ketelaere.”

De Spanjaarden zagen hoe Club de match daarna definitief in zijn voordeel zag kantelen. “De Russen leken de moed toen al in de schoenen te zien zakken en hun doelman moest hen twee keer rechthouden, eerst op een kopbal van Hans Vanaken en daarna op een streep van Noa Lang, de beste man bij de thuisploeg. Toen Kuziáyev eerst zijn goal afgekeurd zag en daarna nog een onhandige en totaal onnodige strafschopfout maakte op De Ketelaere, kreeg Zenit een tweede klap. De match was gespeeld toen Hans Vanaken de 2-0 binnentrapte. Zenit beperkte zich tot zorgen dat ze geen derde goal meer binnen kregen, maar zelfs dat lukte niet. Noa Lang pikte dankzij een prima controle ook nog zijn goaltje mee.”

‘De Belgen van Lang en De Ketelaere’

“Club Brugge beloont zichzelf met een finale tegen Lazio”, klinkt het in het Franse L’Equipe. “Dankzij een ruime zege tegen Zenit is het nu al zeker van de Europa League, en speelt volgende week om door te stoten tegen Lazio in Rome. De Belgische ploeg van Lang en De Ketelaere (die twee ziet de Franse sportkrant als de grootste sterren na Club-Zenit, nvdr) moeten wel winnen om bij de laatste zestien te raken. Nochtans was het armoe troef in de eerste helft, met weinig intensiteit. Toch domineerde Club, dat de meeste duels won. Zenit maakte te veel technische fouten. Zo kwam ook de openingstreffer tot stand: verdediger Prokhin trapte de bal zomaar in de voeten van De Ketelaere.”

Italianen maken zich niet druk om Club… en zetten Lukaku op de voorpagina

In de Italiaanse pers nauwelijks een woord over Club Brugge, ondanks het feit dat blauw-zwart het komende dinsdag opneemt tegen Lazio in een rechtstreeks duel om Champions League-kwalificatie. Alle aandacht gaat natuurlijk naar Lazio zelf, dat nog dicht bij een zege kwam tegen een veredeld B-elftal van Borussia Dortmund. “Door de zege van Brugge komen de Belgen op twee punten van het team van coach Inzaghi. De Biancocelesti krijgen zo nog concurrentie om kwalificatie voor de volgende ronde.”

Zich druk maken om Club doen ze zich in Italië echter niet. “De kwalificatie voor de achtste finales is uitgesteld”, schrijft grootste Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport, ervan uitgaande dat het tegen Club Brugge wel in orde zal komen. “Het gewonnen punt in Dortmund was echter belangrijk voor Lazio omwille van de overtuigende en vastberaden manier waarop het tot stand kwam.”

Van het roze blaadje krijgt een andere landgenoot, Romelu Lukaku, in de donderdagkrant wel de nodige aandacht. De spits prijkt op de voorpagina met de kop ‘L’ incredible Lukakhulk”, een verwijzing naar de ijzersterke superheld ‘The incredible Hulk’. De Rode Duivel scoorde dinsdagavond twee keer voor Inter in de Champions League.