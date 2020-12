Greenpeace: “Europese bossen zouden dubbel zoveel CO2 kunnen absorberen”

Volgens nieuw onderzoek van het Duitse onafhankelijke onderzoeksinstituut Naturwald Akademie zouden de bossen in de Europese Unie elk jaar dubbel zoveel CO2 kunnen absorberen, op voorwaarde dat er jaarlijks een derde minder hout gekapt worden, wat ook de biodiversiteit ten goede komt.

Momenteel wordt 77 procent van de jaarlijkse groei in Europese bossen geoogst, een groot deel daarvan is houtkap. Maar volgens de studie kan de hoeveelheid CO2 dat deze bossen absorberen, verdubbeld worden als daar maar 50 procent van wordt gekapt. Elk jaar zouden de EU-bossen dan 487,5 miljoen ton CO2 kunnen absorberen, nu is dat nog maar 245,4 miljoen ton. Greenpeace onderstreept wel dat de trend helaas de tegenovergestelde richting uitgaat, aangezien de oogst tussen 2000 en 2018 ongeveer met 20 procent gestegen is.

Verspild potentieel

“De Europese bossen zouden een uitstekende verdedigingslinie kunnen zijn tegen klimaatverstoring, maar het potentieel wordt verspild naarmate er meer bomen gekapt worden voor het produceren van energie”, vertelt Greenpeace EU-bosactivist Sini Erajaa. “De EU zou de Europese bossen moeten herstellen en beschermen, maar in plaats daarvan stimuleert ze de vernietiging ervan.”

Greenpeace en tientallen andere ngo’s roepen de Europese Commissie daarom op om het huidige klimaat- en energiebeleid te evalueren. Ze vragen om energie die wordt opgewekt door het verbranden van boshout, uit te sluiten van de huidige doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. Verder eist Greenpeace ook nieuwe bindende doelstellingen rond bosherstel.