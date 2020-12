Mousa Dembélé ziet coach Giovanni van Bronckhorst terugkeren naar Nederland

Giovanni van Bronckhorst is niet langer coach van de Chinese eersteklasser Guangzhou R&F. De 45-jarige Nederlander nam woensdag, na afloop van de nederlaag met strafschoppen tegen Shandong Luneng in de kwartfinales van de Chinese beker, zijn ontslag. Van Bronckhorst was sinds begin januari coach van het team van voormalig Rode Duivel Mousa Dembélé. Als reden voor zijn vertrek gaf hij aan “meer tijd met zijn familie in Nederland te willen doorbrengen”.