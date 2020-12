Zo vierde Club Brugge zege tegen Zenit: zingen, dansen en zelfs een glaasje bubbels in de kleedkamer

3-0 winnen in de Champions League, het gebeurt niet elke dag. De spelers van Club Brugge vierden na de ruime zege tegen Zenit dan ook een feestje in de kleedkamer. Op een filmpje van medisch coördinator David Bombeke op Instagram is te zien hoe Clinton Mata en David Okereke zich ontpoppen tot gangmakers, en er bubbels voorzien zijn om de driepunter te vieren.