Proces sleeper cell van Wilrijk. “Springstof was enkel bedoeld om lawaai of vuurwerk te maken, niet om te doden”

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is het terrorismeproces over de verijdelde aanslag in Frankrijk in 2018 voortgezet. Amir S. en Nasimeh N. geven toe dat ze informatie doorspeelden aan Iran, maar ontkennen dat ze mensen wilden doden.

Op het proces staan vier beklaagden terecht voor poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N., een Belgisch koppel van Iraanse origine uit het Antwerpse district Wilrijk, werden op 30 juni 2018 tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto.

De twee dertigers zouden later die dag een aanslag hebben willen plegen op een congres van de Iraanse verzetsbeweging MEK in Villepinte, nabij Parijs. Er werden daar 25.000 aanwezigen verwacht, onder wie de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt, de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en Rudy Giuliani, de ex-burgemeester van New York en huidig advocaat van Amerikaans president Donald Trump.

Het koppel werkte al enkele jaren voor Assadollah A., een diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen. Hij zou ook deel uitmaken van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid, dat oppositiegroepen in binnen- en buitenland in het oog houdt en bestrijdt en dat door de federale procureur als terroristische organisatie bestempeld wordt.

Geen bom maar vuurwerk

Assadollah A. runde vanuit de ambassade in Wenen een netwerk van informanten. Het stel uit Wilrijk moest informatie inwinnen over de Belgische tak van de MEK en aan hem doorspelen. Assadollah A. zou hen later ook gevraagd hebben om de aanslag te plegen. Hij zou hen de explosieven enkele dagen voordien in Luxemburg overhandigd hebben. Volgens de federale procureur had hij de bom in zijn diplomatieke koffer overgevlogen vanuit Teheran.

Amir S. en Nasimeh N. geven toe dat ze informatie doorspeelden aan de diplomaat, maar ontkennen dat ze mensen wilden doden. Het tuig dat ze kregen, was enkel bedoeld “om lawaai of vuurwerk te maken”. Mehrdad A., die ook een informant zou zijn, beweerde de diplomaat niet eens te kennen.

Voor Assadollah A. werd vorige week twintig jaar cel gevorderd. Voor uitvoerders Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. werd achttien jaar cel geëist. Mehrdad A., die op de MEK-conferentie was, hoorde vijftien jaar cel tegen zich vorderen. Assadollah A. weigerde verklaringen af te leggen en ontkende simpelweg de feiten. Zijn advocaat beroept zich op de diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit van zijn cliënt, maar volgens de procureur zijn die bijzondere beschermingsrechten hier niet van toepassing.