Oudste embryo ooit: pasgeboren meisje in theorie slechts anderhalf jaar jonger dan haar mama (29)

In de Verenigde Staten kwam er afgelopen maand een baby ter wereld die eigenlijk maar anderhalf jaar jonger is dan haar mama. Hoe kan dat? Simpel: de embryo werd in 1992 ingevroren en nu pas teruggeplaatst. En daarmee heeft ze een record te pakken als langst ingevroren embryo ooit. “Het is niet de standaard, maar er is op zich niks mis mee.”