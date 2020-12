Justitie wil slachtoffers aanslagen 22 maart het proces van thuis uit laten volgen

Brussel - Justitie onderzoekt of de vele slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016, het proces volgend jaar van thuis kunnen volgen via een videolink. Dat heeft Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd bij een rondleiding op de oude NAVO-site, waar volgende week de raadkamer zal doorgaan. Het zou een unicum zijn voor ons land.

Dertien mannen die ooit in verdenking zijn gesteld van betrokkenheid bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro op 22 maart 2016, moeten volgende week voor de Brusselse raadkamer verschijnen. Daar zal beslist worden wie van hen voor de rechtbank terecht zal staan.

Uit veiligheidsoverwegingen zullen deze zittingen, die twee weken duren, doorgaan in de voormalige NAVO-gebouwen in Evere. De site werd daarvoor speciaal aangepast.

Ook het assisenproces zal in het najaar van 2021 op deze ‘site Justitia’ doorgaan.

Foto: BELGA

Bijna 700 slachtoffers

Bij de aanslagen kwamen 32 mensen om het leven, maar vele honderden andere mensen raakten gewond. De daders worden beschuldigd van de moordpoging op bijna 700 andere mensen, die aanwezig waren op de luchthaven of in het metrostation Maalbeek.

“Er zal veel aandacht zijn voor de slachtoffers tijdens dit proces”, beloofde minister Van Quickenborne. Zo zal er een aparte ruimte zijn voor de slachtoffers en de burgerlijke partijen tijdens het proces, waar ze opgevangen zullen worden door justitieassistenten.

Maar daarnaast onderzoekt Justitie ook de mogelijkheid om de slachtoffers, die vaak ook ver buiten België wonen, de mogelijkheid te geven om het proces via een beveiligde videolink te volgen. “We horen dat slachtoffers zich vooral veilig willen voelen”. Het proces zal doorgaan onder de hoogste veiligheidsmaatregelen. Op het proces zouden slachtoffers oog in oog komen te staan met de terreurverdachten.

Bovendien zal het proces zes tot allicht acht maanden duren. Technisch gezien moet het mogelijk zijn om het hele proces via een videolink bij de slachtoffers thuis te brengen. Het zou een unicum zijn voor België. Er moet nu nog onderzocht worden of het ook juridisch kan.

Assisenproces

Of het proces over de aanslagen ook een assisenproces wordt, is overigens nog niet helemaal zeker. Van Quickenborne overliep woensdag in de grondwetscommissie van de Kamer nog de verschillende mogelijkheden. Het parlement kan de wet immers nog veranderen, vooraleer de Kamer van Inbeschuldigingstelling in 2021 de verdachten naar de rechtbank moet doorverwijzen.

Het parlement zou in tussentijd nog het hof van assisen kunnen afschaffen. In dat geval moet het dossier door een correctionele rechter behandeld worden. Of het parlement zou een nieuw soort rechtbank kunnen invoeren voor dit soort terreurprocessen, naar Frans model.