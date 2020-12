Brussel voert slimme kilometerheffing in vanaf 2022

De Brusselse regering is donderdag tot een akkoord gekomen over Smart Move, de slimme kilometerheffing die ze vanaf 2022 wil invoeren. Het model werd goedgekeurd voor overleg, wat betekent dat de dialoog met de verschillende overheden op federaal en regionaal niveau en met de socio-economische partners kan worden opgestart.

Het Smart Move-model kiest resoluut voor een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit van de wagen, maar op het gebruik ervan. De Brusselse slimme kilometerheffing zal berekend worden volgens het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken.

“Pestbelasting voor de Vlaming”

“De Brusselse regering zorgt met deze stadstol voor een pestbelasting voor de Vlaming”. Dat zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) op de Brusselse plannen om vanaf 2022 een slimme kilometerheffing in te voeren.

Diependaele heeft zich eerder al verzet tegen de Brusselse plannen. Nu de Brusselse regering een akkoord heeft bereikt, herhaalt de N-VA-minister zijn kritiek.

“Vele Vlaamse pendelaars zullen hier de dupe van worden”, zegt Diependaele. Hij betreurt ook dat Brussel dit akkoord “eenzijdig aankondigt”. “Wij hebben altijd gepleit voor overleg. En dat blijven wij ook. Nog maar gisterenavond (woensdagavond) keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die aandrong tot overleg”.

Volgens Diependaele is de geplande heffing ook helemaal geen maatregel om de mobiliteit of het milieu te verbeteren. “Brussel haalt vandaag 200 miljoen inkomsten uit verkeersbelasting. Met dit nieuwe systeem mikken ze op een half miljard. Dit is geen groene mobiliteitsmaatregel. Maar een pure belastingsverhoging die moet betaald worden door de Vlaamse pendelaars”.