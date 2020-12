Lange file van vrachtwagens in ‘Brexitfile’ aan Franse grens: “Nog piekdagen als deze verwacht”

De Panne / Adinkerke - Aan de grensovergang met Frankrijk in Adinkerke staat sinds donderdagochtend een lange file van vrachtwagens. Die staan te wachten om richting Franse havens te gaan voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. “Daar zijn ze volop aan het stockeren voor de nakende Brexit”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Wie donderdagochtend op de E40 de grens over wou met Frankrijk in Adinkerke kon er niet naast kijken. Al van ’s morgens vroeg staat een kilometerslange file die tot voorbij de afrit van Adinkerke reikt. Honderden vrachtwagens schuiven aan op de rechterrijstrook. De linkerrijstrook is wel nog vlot berijdbaar en dus is er slechts beperkte hinder voor het autoverkeer. De ellenlange file heeft alles te maken met de nakende Brexit van 1 januari.

VK slaat massaal voorraad in

“Het is vandaag bijzonder druk in de Franse haven en daarvan werden we ook op de hoogte gebracht door de Franse autoriteiten”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Vrachtwagens die de oversteek willen maken, moeten daarvoor geregistreerd zijn. Daardoor was duidelijk dat het vandaag een echte piekdag zou worden in de Franse havens. Bovendien is het ook slecht weer op het kanaal waardoor de overtochten vertraging oplopen. Die grote toevloed van vrachtwagens die richting Verenigd Koninkrijk gaan hebben alles te maken met de nakende Brexit van 1 januari. Op dat moment veranderen de richtlijnen van de douane immers. Daardoor is men zich in het Verenigd Koninkrijk aan het voorbereiden en wordt massaal veel voorraad ingeslagen. Magazijnen worden er volgestouwd. Dat leidt tot die grote toevloed van vrachtwagens.”

Omleiding via Bergen

Voorlopig is enkel vandaag sprake van een piekdag, al kunnen er in de toekomst nog volgen. Aan Franse grens wordt het vrachtverkeer getrieerd vanaf Ghyvelde. In Adinkerke staan de vrachtwagens gewoon te wachten in de file. Aan de afrit van Adinkerke houdt de politie Westkust wel een oogje in het zeil. Wie met zijn vrachtwagen richting Frankrijk wil en daarvoor een alternatieve route wil volgen wordt aangeraden via Bergen te rijden. “En dus niet via Rekkem of Doornik, op vraag van de Fransen”, vervolgt Bruyninckx. “In de regio van Lille is het ook al bijzonder druk en er werd gevraagd de agglomeratie niet extra te belasten.”

Overigens staan langs heel wat afritten naar Frankrijk ook afsluithekkens die kunnen ingezet worden als afritten afgesloten voor de komende Brexit.