Honderden personeelsleden kerncentrale Doel houden protestactie tegen kernuitstap

Vakbonden en vertegenwoordigers van het kader bij de kerncentrale van Doel voeren donderdag actie tegen de sluiting van de kerncentrales. In krijt is het getal ‘7000’ voor de koeltorens in het gras getekend, het aantal mensen dat na de nucleaire uitstap zonder werk dreigt te vallen. De overschakeling naar een nieuwe energie-industrie gaat volgens de demonstranten - enkele honderden - te snel.