Ex-wielrenner Zico Waeytens mag tijdje niet meer met auto rijden

Wevelgem / Ledegem - Ex-renner Zico Waeytens (29) uit Ledegem mag twee maanden niet met de auto rijden, na een banale botsing op de parking van een café in Gullegem.



Zico Waeytens verliet op 15 augustus 2019 de parking van een café in Gullegem en reed daarbij een ander voertuig aan. Een getuige belde de politie maar Waeytens reed weg. Hij moest zich daarvoor donderdagochtend verantwoorden op de politierechtbank in Kortrijk, maar daagde niet op.

In de verklaring die hij achteraf aflegde, vermeldde hij dat hij geen alcohol had gedronken en dat er slechts lichte schade was.

Hij krijgt een rijverbod van twee maanden en moet een boete van 1.120 euro betalen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en moet hij medische en psychologische proeven afleggen.

Dat is het gevolg van eerdere veroordelingen voor snelheidsovertredingen en een botsing met een verkeersbord.

Waeytens kondigde vorig jaar zijn afscheid aan van het wielrennen en ging nadien boksen.