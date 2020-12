Namibië zet 170 olifanten te koop

Namibië heeft 170 olifanten te koop gezet om hun aantal te verkleinen in het land, dat met droogte kampt en waar het steeds vaker tot conflicten tussen mens en dier komt. Olifanten zijn een bedreigde diersoort en internationale druk verhindert dat ze worden afgemaakt.

In een advertentie die woensdag in het regeringsdagblad New Era verscheen, worden 170 “erg waardevolle” olifanten te koop aangeboden aan potentiële kopers uit binnen- en buitenland.

Het dunbevolkte land in het zuiden van Afrika heeft ongeveer 28.000 dikhuiden volgens minister van Milieu Pohamba Shifeta. “Sommige landen deden er hun beklag over dat Namibië de mannelijke olifanten afmaakte”, zei de minister. “We hebben beslist hen in de plaats daarvan te verkopen.”

Volgens het ministerie is het nodig de populatie in te perken vanwege de droogte en de toename van het aantal olifanten, die in conflict komen met de mens. Shifeta verzekerde dat de dieren enkel verkocht worden aan landen die geschikt zijn om de dieren op te vangen. Namibië zette in oktober al honderd wilde buffels te koop.