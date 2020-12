Antwerp strijdt met dominant voetbal voor Europese lente: hoe Leko het voetbal én het imago van de Great Old veranderde

Vanavond winnen en Antwerp overwintert Europees, maar de prijs voor make-over van het jaar heeft het al beet. Sinds Ivan Leko overnam, is het voetbal van de Great Old in sneltempo veranderd. Het is nu stukken dominanter. Hoewel dat alleen applaus krijgt als de resultaten volgen, is het voor de spelers sowieso een verademing. “Het is genieten op het veld.”