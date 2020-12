Zware boete voor Nederlander die ’s nachts in Essen kwam tanken

Afgelopen weekend heeft een man uit het Nederlandse Hoogerheide een ferme boete gekregen omdat hij net over de grens in ons land kwam tanken maar geen rekening gehouden had met de avondklok. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De man was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de avondklok die in Vlaanderen ingaat vanaf middernacht. Hij kwam onderweg naar huis een interventieploeg van de Belgische politie tegen en kreeg een boete van 250 euro, een boete die standaard gegeven wordt aan wie zich niet houdt aan de coronamaatregelen. De man legde uit dat hij wel een bordje had zien staan aan de grensovergang maar “je dat niet kan lezen aan 80 kilometer per uur.” Een fout die volgens de man dus te wijten is aan de “slechte communicatie van de gemeenten”.

De man gaf ook aan niet te begrijpen dat Belgen dan wel de grens over kunnen om massaal te gaan shoppen in Nederland, maar dat tanken na de avondklok niet mag. “Ik denk dat ik om twee uur ’s nachts niet meteen de volksgezondheid in het gevaar breng”, klonk het.