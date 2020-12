Ordinair potje moddergooien tussen Porto en Manchester City: “Geld kan geen klasse kopen”

Het zit er bovenarms op tussen Porto en Manchester City. De twee clubs zijn begonnen aan een partijtje moddergooien nadat een venijnige nieuwsbrief van de Portugese club, die maar al te persoonlijk werd, in het verkeerde keelgat geschoten is bij de Engelsen.

De twee clubs speelde dinsdagavond tegen elkaar in de Champions League. De partij eindigde op een 0-0-gelijkspel, waardoor ze allebei doorstoten naar de achtste finales: Manchester City is groepswinnaar, Porto is tweede. Maar na de match kwamen de frustraties bovendrijven. Porto-trainer Sergio Conceiçao zei op de persconferentie achteraf dat “ik teleurgesteld zou zijn met die 0-0 als ik het budget zou hebben van Pep Guardiola”.

De twee hadden het tijdens de match met elkaar aan de stok gekregen. Volgens Conceiçao zou Guardiola een paar niet zo’n fraaie dingen gezegd hebben over Portugal.

Foto: AFP

Daarmee leek de zaak afgesloten, maar woensdagochtend gooide Porto opnieuw olie op het vuur. In Dragoes Diario, de wekelijkse nieuwsbrief van de club, stonden een resem beschuldigingen. Zo beweerden ze bij Porto dat Manchester City van geluk mocht spreken dat het geen penalty tegen had gekregen voor een “duidelijke fout van doelman Ederson” en claimden ze ook dat Fernandinho rood had moeten krijgen.

“Ondanks zijn 35 jaar is hij er een duidelijk voorbeeld van dat geld veel bepaalt in het voetbal, maar dat je er nog altijd geen klasse mee kunt kopen”, klinkt het venijnig.

Racismerel

Maar daar stopte het niet. City-aanvaller Bernardo Silva werd in diezelfde nieuwsbrief omschreven als “iemand die internationaal bekendstaat omdat hij veroordeeld werd wegens racisme”.

Daarmee verwees Porto naar de schorsing van één match die de Portugees vorig jaar opgelegd werd door de Engelse voetbalbond omdat hij zijn ploegmaat Benjamin Mendy in een tweet al grappend vergeleken had met een racistisch stereotype.

Foto: Pool via REUTERS

Manchester City is razend, vooral omwille van de omschrijving van Bernardo Silva. De laatste keer dat de twee teams elkaar troffen, werd Porto immers veroordeeld tot een boete van 20.000 euro na racistische gezangen jegens toenmalig City-spelers Yaya Touré en Mario Balotelli.

“Het is niet de eerste keer dat Porto in dergelijke omstandigheden zo slecht reageert”, aldus een woordvoerder bij de BBC. “Nu gaat het om onverstandige en gerichte kritiek op enkele van onze spelers en onze trainer, die wij ten zeerste verwerpen. De vorige keer dat we hen ontmoetten, ging het over het ontkennen van duidelijk racistisch gedrag van hun fans, waarvoor ze destijds ook beboet werden. In die context zijn wij even verrast als teleurgesteld door deze uitbarsting.”