Vlaams Belang plant belangenconflict tegen Brusselse stadstol

Het Vlaams Belang kondigt een belangenconflict aan tegen de Brusselse stadstol. “Dit is een aanslag op de Vlaamse portemonnees, die nu al de lekke begrotingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ferm stutten”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.

De Brusselse regering heeft donderdag een akkoord bereikt over de invoering van een slimme kilometerheffing vanaf 2022. Volgens Vlaams Belang zullen de Brusselse plannen vooral de Vlaamse pendelaars treffen. De Brusselaar zelf wordt namelijk gecompenseerd via de verkeersbelasting. Voor Vlamingen kan de kostprijs volgens Vlaams Belang oplopen tot “2.500 euro per jaar”.

De partij kondigt daarom een belangenconflict aan. Met zo’n belangenconflict kan een parlement, in dit geval het Vlaams Parlement, aangeven dat zijn belangen ernstig geschaad worden door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie (of een amendement daarop) dat in een ander parlement wordt behandeld. Als het belangenconflict in het Vlaams Parlement wordt aangenomen met ten minste drie vierde van de stemmen, wordt de procedure in de andere parlementaire vergadering geschorst om overleg te kunnen plegen.

De Brusselse regering besliste eenzijdig de invoering v/d stadstol. En dat zonder oog te hebben voor Vlaamse en Waalse tegenstand. De hardwerkende Vlaming zal weer de rekening mogen betalen. Wij zullen alle juridische middelen aanwenden om deze asociale pestbelasting te stoppen! pic.twitter.com/iAd2PbAIY8 — Vlaams Belang (@vlbelang) December 3, 2020

Niet te nemen of te laten

Donderdag liet Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD) weten dat hij “overleg alle kansen wil geven” omdat het commentaar dat het eenzijdig wordt ingevoerd onterecht zou zijn. “We hebben nu een voorstel en je kan niet praten zonder voorstel. Het is niet te nemen of te laten”, verduidelijkt minister Gatz. “We nemen nu een aantal weken en maanden om te zien of we dichter bij elkaar kunnen komen met Vlaanderen en Wallonië. Ik ga niet vooruitlopen op die resultaten. Ik hoop dat we niet in een gespannen vechtfederalisme eindigen”, vervolgt hij.

Over de exacte tarieven in het voorstel wordt niet gerept. Maar die staan ook nog niet vast, laten de Brusselse politici verstaan. In het primair systeem wordt uitgegaan van een basisheffing met daarbovenop een kilometercomponent. “We hebben tarieven voorgesteld met als referentiepunt voor de meeste automobilisten de prijs van een metroticket. Maar die tarieven zijn niet in steen gebeiteld. We staan open om aanpassingen te bekijken”, aldus Gatz.

Of de automobilist er nu armer of rijker van wordt is natuurlijk de vraag. Het antwoord daarop is niet eenduidig. Voor een deel van de bestuurders wordt het goedkoper, indien ze bereid zijn deels over te stappen op openbaar vervoer. Voor anderen wordt het dan weer duurder.