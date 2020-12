Marc Brys staat met OHL voor 5 wedstrijden in 15 dagen: "Veel te winnen, maar ook te verliezen"

Het programma van OHL oogt de komende weken eivol. Terwijl de Leuvenaars in de weekends eerst Cercle en vervolgens Kortrijk en KV Mechelen treffen, wachten op de dinsdagen tussendoor nog twee confrontaties met Moeskroen. "We hebben veel te winnen, maar ook te verliezen", beseft Marc Brys.

Starten doet OHL zijn zware vijfluik met thuiswedstrijden tegen Cercle komende zaterdag en vervolgens Moeskroen op dinsdag. Op papier haalbare kaarten. "Maar het zou gevaarlijk zijn om te verwachten dat we zeker punten gaan pakken", waarschuwt Brys. "Ze hebben al grote ploegen verrast en niet zonder reden. Cercle brengt fris en vrolijk voetbal, het zou dom zijn om ze te onderschatten. We moeten nuchter blijven: wij gaan geen kampioen spelen en kunnen tegen geen enkele ploeg even rap-rap drie punten pakken. In die positie zitten we simpelweg niet."

Na de één op negen van de laatste weken wordt het voor Leuven, dat negende staat, wel stilaan tijd om weer wat punten te rapen. "Achterin beginnen er enkele ploegen punten te verzamelen, dus we moeten op onze hoede zijn", zegt Brys. "Het is te voorbarig om te zeggen dat we moeten winnen, maar ik hoop wel om in de komende wedstrijden meer punten te verzamelen dan in de afgelopen matchen. De inhaalwedstrijd tegen Moeskroen kan misschien ook soelaas bieden, maar we hebben ook wat geluk nodig. Tegen Antwerp trapten we nog op de paal en op de kruising."

Heel veel wissels moeten we bij OHL de komende weken niet verwachten om het drukke programma op te vangen, maar Brys wil wel vermijden om met vermoeide spelers aan de aftrap te komen. "Die fout hebben we tegen STVV al gemaakt, dat mag niet meer gebeuren. We hebben heel veel te winnen, maar ook te verliezen. Ik wil frisse spelers opstellen, dus als we zien dat iemand vermoeid geraakt, zal die rust krijgen. Maar roteren om te roteren ben ik niet van plan", besluit hij.