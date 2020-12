Twee spelers van Club Brugge in Champions League-Elftal van de Week: “We got your back, Neymar!”

Charles De Ketelaere en Noa Lang zitten in het Elftal van de Week van de vijfde speeldag in de Champions League. Samen met onder meer Neymar. En dat vindt Club Brugge leuk.

De knappe 3-0-zege van Club Brugge tegen Sint-Petersburg woensdagavond is ook de UEFA niet ontgaan. Twee spelers werden in het Elftal van de Week opgenomen. Zij staan in steun van spitsen Olivier Giroud (Chelsea) en Neymar (PSG). Club Brugge tweette daardoor doodleuk: “We got your back, Neymar!” De Braziliaan kan dus rekenen op de steun van het Brugse duo. Geen Lionel Messi in het team (hij kreeg deze week rust). Jammer, want Neymar verklaarde eerder dat hij volgend seizoen opnieuw wil samenspelen met de vedette van Barcelona. Met De Ketelaere en Lang in steun?

Werden ook geselecteerd: doelman Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk), Raphaël Guerrero (Dortmund), Cristian Romero (Atalanta); Alexander Scholz (Midtjylland en ex-Club Brugge), Dimitri Payet (Marseille), Kahvesi (Basaksehir), Federico Chiesa (Juventus).