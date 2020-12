Zware explosie bij Bristol, verscheidene slachtoffers

In een buitenwijk van de Engelse stad Bristol heeft zich volgens de plaatselijke hulpdiensten een explosie voorgedaan. “We zijn opgeroepen voor een grote explosie in Avonmouth”, meldde de Avon Fire and Rescue Service donderdagnamiddag.

“We kunnen bevestigen dat er ter plaatse verscheidene slachtoffers zijn”, zei een woordvoerder van de brandweer, die niet kon preciseren hoeveel mensen gewond geraakt of om het leven waren gekomen. Volgens de krant Bristol Post deed de ontploffing zich in een loods in de omgeving van de haven voor. De brandweer is nog steeds op zoek naar mensen.