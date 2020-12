Britten beginnen volgende week al te vaccineren, hoe komt dat? En waarom België nog niet?

In het Verenigd Koninkrijk beginnen ze volgende week al met vaccineren. In België zullen we dat pas ten vroegste op vijf januari 2021 kunnen. De Britten maken gebruik van een zijweggetje om sneller te starten met de vaccinatie ­tegen het coronavirus dan de Europese Unie. Dat gebeurt via de af­levering van ‘een tijdelijke vergunning voor het gebruik in spoedgevallen’.

“In het Verenigd Koninkrijk hebben ze gekozen voor een parallelle procedure”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme. “Alle lidstaten kunnen dat doen. Maar op die manier hebben ze eigenlijk geen goedkeuring en vergunning van het EMA, het Europees Geneesmiddelenagentschap. Wat zij nu hebben is een tijdelijk attest waarmee ze bepaalde dosissen eerder kunnen toedienen bij bepaalde risicopatiënten. Maar daarmee kunnen ze op lange termijn geen vaccins verdelen.”

De EU heeft ervoor geopteerd om via de Europese Commissie gezamenlijk te onderhandelen met de ontwikkelaars van coronavaccins, die daarna in verhouding tot het bevolkingsaantal verdeeld worden over de lidstaten. De rode draad in alle contracten die de Europese Commissie tot nu toe heeft ondertekend, is dat de aankoop door de lidstaten pas zal doorgaan nadat het EMA de vaccins effectief goed heeft bevonden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft dus besloten om daar niet op de wachten. Waarom doen wij dat in België ook niet? “Eigenlijk hadden we in Europa afgesproken om niet voor die procedure te gaan. Nu wordt alles gecontroleerd door één instantie en wordt het geregeld op één punt. Anders moesten alle lidstaten dat afzonderlijk doen. Maar het VK gaat dat dus wel doen.” De Britse gezondheidsautoriteit tracht het risico te verkleinen door de veiligheid en kwaliteit van elk lot vaccins van Pfizer de komende weken te laten controleren in een onafhankelijk laboratorium. “Ze baseren zich ook op dezelfde gegevens als het EMA. Dus het is even veilig.”

Waar die coronavaccins vandaan zullen komen? Volgens de Britse minister van Volksgezondheid zal Pfizer ze aanvoeren vanuit zijn Belgische vestiging in Puurs. Bij het EMA wordt ervan uitgegaan dat de aanvoer vanuit de Verenigde Staten zal gebeuren, omdat er geen signalen zijn dat Puurs al volledig klaar is voor vaccinleveringen.