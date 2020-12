Ook Janssen Pharmaceutica hoopt vaccin begin 2021 op de markt te brengen

Het is nog niet duidelijk wanneer het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, op de markt zal komen. Het farmabedrijf hoopt ook op begin 2021, maar houdt rekening met onverwachte obstakels. De productiecapaciteit is in afwachting op de resultaten van een grootschalige studie wel al verhoogd.

Langs alle kanten komt er nieuws over vaccins binnen: het Moderna-vaccin zou 94,1% effectief zijn, volgende week zou in het Verenigd Koninkrijk het vaccin van Pfizer en BioNTech al toegediend worden en ook ons land hoopt vanaf 5 januari te beginnen vaccineren, zodra er een Europese goedkeuring is. Maar hoe staat het ondertussen met het vaccin dat ontwikkeld wordt door Johnson & Johnson, en waarvan dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica in Beerse ook intensief aan meewerkt?

Het farmabedrijf zit momenteel in de derde fase van de studie die het in de zomer is opgestart. “We testen wereldwijd zestigduizend mensen, dat is een bijzonder grote studie”, zegt woordvoerder Geert Cortebeeck. “Weinig farmabedrijven handhaven die grootte. Bij deze studie krijgen de deelnemers ofwel een enkelvoudige dosis van het vaccin, ofwel een placebo. Maar tegelijkertijd voeren we ook een extra studie uit waarbij we niet één, maar twee dosissen toedienen. Die studie wordt vooral in het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd.”

Resultaten zullen pas beschikbaar zijn als ze door externen gevalideerd zijn, klinkt het. Ondertussen is ook in Beerse de productiecapaciteit wel al verhoogd. “Dat doen we om zeker een betaalbaar vaccin op de markt te brengen”, benadrukt Cortebeeck.

Data sneller analyseren

“Janssen Pharmaceutica is later gestart met hun fase 3-studie. Dus dan komen de resultaten ook later binnen. Waarschijnlijk zullen we die kennen tegen begin volgend jaar”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Daardoor kunnen ze hun dossier voor de goedkeuring ook pas later indienen.” Maar dat betekent niet dat het vaccin daardoor ‘te laat’ zal zijn. “Ze horen bij de 11 koplopers in de wereld. We hebben er heel wat dosissen (5 miljoen, nvdr.) van besteld en rekenen er dan ook op.” Zelfs als het vaccin een stuk later kan geleverd worden dan dat van Pfizer bijvoorbeeld, dan nog is het op tijd. “We gaan het zeker nodig hebben.”

