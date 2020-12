Wat gebeurt er met Bo Coolsaet als hij in de gevangenis terechtkomt? “80-jarigen moeten soms beschermd worden tegen afpersing en belaging”

Na zijn veroordeling tot vier jaar cel is de kans bijzonder groot dat de bekende uroloog Bo Coolsaet (81) binnenkort een oproepingsbrief voor de gevangenis krijgt om een deel van zijn straf effectief uit te zitten. Mogelijk gebeurt dat in de inrichting van Merksplas, waar ze een aparte afdeling voor oudere gedetineerden hebben. “Je kan niet van alle oude gedetineerden verwachten dat zij het regime van een 35-jarige aankunnen. Je moet met ouderen verzorgend omgaan”, zegt directeur Serge Rooman.

