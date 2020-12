Familie van in Trier omgekomen baby schrijft ontroerende brief: “Blijf stevig in je papa’s armen, zodat hij daarboven voor je kan zorgen”

Familieleden van de Duits-Griekse tandarts en zijn negen weken oude baby, die omkwamen in Trier eerder deze week, hebben een hartverscheurende brief achtergelaten op de plek van de tragedie. Beiden werden ze aangereden door Bernd W. (51) die dinsdag over het voetgangersgebied raasde.

‘Mijn Virginia, blijf stevig in je papa’s armen zodat hij daarboven voor je kan zorgen. Zorg voor je moeder en je kleine broertje als de engel die je nu bent geworden”, staat er te lezen in de brief die door de Duitse krant Bild werd gepubliceerd.

Georgios, een 45-jarige tandarts, en zijn dochtertje overleden dinsdag nadat Bernd W. met zijn Land Rover op het voetgangersgebied reed. Georgios’ vrouw en hun zoontje van 1,5 jaar oud liggen nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis. Op de bewuste plek worden nu bloemen en kaarsen gelegd. Daartussen werd ook door familieleden de hartverscheurende brief achtergelaten waarin in het Grieks enkele woorden staan voor Virginia, het negen weken oude meisje.