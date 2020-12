‘Slapend terreurkoppel’ uit Wilrijk stond onder zware druk uit Teheran, maar houdt vol dat ze niet op missie waren: “Hebben zelfs nog nooit een diefstal gepleegd”

Wilrijk -

“We hebben nog nooit een diefstal gepleegd. Wat zouden wij dan onschuldige mensen willen vermoorden?” Nasimeh Naami (34) en Amir Saadouni (39), het “terroristenkoppel” van de Boomsesteenweg dat in de zomer van 2018 een bom moest laten ontploffen op een congres van de Iraanse oppositie, houdt vol dat ze niet op terroristische missie waren. Speelt in hun nadeel: de halve kilo springstof met detonator in hun auto. Ze omschrijven zichzelf als “dommeriken”, als speelballen van het regime in een verijdelde aanslag die ze nooit wilden plegen.