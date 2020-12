Bestuurder met levenslang rijverbod gevat na crash op E17

Op de E17 is donderdagvoormiddag een achtervolging van een wagen die een politiecontrole ontvluchtte geëindigd met een crash ter hoogte van Kruibeke. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De 22-jarige bestuurder belandde met zijn voertuig tegen een verlichtingspaal en raakte zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De man uit Temse bleek een levenslang rijverbod te hebben.

Een ANPR-camera in Antwerpen signaleerde donderdag een als gestolen geseinde nummerplaat. Het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse lokale politie ging erop af en kreeg de wagen in kwestie in het vizier op de Antwerpse ring. De politie maakte de bestuurder duidelijk dat hij moest stoppen voor een controle, maar daar ging de man niet op in. De wagen reed de Kennedytunnel in richting Linkeroever en haalde daarbij snelheden tot ruim 170 km per uur.

Lekke band

Even later probeerde de vluchtende man het tankstation ter hoogte van Kruibeke op te rijden, maar door zijn hoge snelheid en een lekke band die hij in de loop van de achtervolging had opgelopen, raakte hij van de baan. De wagen kwam in de berm tegen een verlichtingspaal terecht. De bestuurder liep ernstige verwondingen op.

Uiteindelijk bleek de man niet alleen met een gestolen nummerplaat rond te rijden, hij was ook al veroordeeld tot een levenslang rijverbod. De wagen waarin hij reed, was bovendien vermoedelijk niet verzekerd. Er zal ook nog worden geanalyseerd, of de man op het moment van de feiten onder invloed was van verdovende middelen.