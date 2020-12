Zweedse moeder niet langer verdacht van mishandeling zoon

Er zijn geen bewijzen van gevonden dat een vrouw in Zweden haar zoon 28 jaar lang in haar woning vastgehouden en mishandeld zou hebben. Dat heeft procureur Emma Olsson donderdag in een interview met Zweedse media gezegd.

Uit een medisch onderzoek bleek dat de verwondingen van de man verband houden met een ziekte en niet het gevolg van mishandeling zijn. Olsson verwacht dat het gerechtelijk onderzoek tegen de vrouw gestaakt wordt.

Twintig jaar niet gezien

De 41-jarige man werd zondag door zijn zus in een volledig verwaarloosde woning aangetroffen. De zus zei aan media dat ze haar broer al meer dan twintig jaar niet meer gezien had. De moeder had hem van de buitenwereld afgezonderd sinds hij 12 jaar oud was, zei ze.

De 70-jarige moeder werd daarop opgepakt op verdenking van vrijheidsberoving en het toebrengen van verwondingen. Woensdag werd ze vrijgelaten.

Het parket zei dat de kwestie te maken had met een psychische ziekte die ertoe leidde dat beiden afgezonderd leefden. Het is volgens het parket eerder een zaak voor de gezondheids- en sociale diensten dan voor het gerecht.

