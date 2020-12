Zulte Waregem wil vervolg breien aan zege tegen AA Gent: “Met alle respect, maar Anderlecht is toch nog trapje hoger”

Zulte Waregem ontvangt vrijdagavond Anderlecht in het eigen Regenboogstadion. Tegen Gent pakten Francky Dury en de zijnen vorige week een belangrijke zege, zeker nadat de ploegen onder hen deze week hun inhaalmatchen wonnen. Al kijkt Dury niet naar wat er onderin het klassement gebeurt. “Ik wil vooral winnen om zo de ploegen boven ons onder druk te zetten.”

Francky Dury kwam op de wekelijkse persbabbel graag nog eens terug op de gewonnen partij tegen AA Gent. Hij was tevreden met wat zijn team in de Ghelamco Arena op de mat legde. “In het begin hadden we het nochtans vrij lastig”, gaf de trainer van Essevee toe. “Maar Bostyn hield ons goed recht waarna we steeds beter in de wedstrijd kwamen. Dan valt de openingsgoal en begonnen we nog beter te voetballen. Waarna we voor rust ook nog de 0-2 maken na een knappe actie. Oké, in de tweede helft hebben we vooral de voorsprong geconsolideerd, maar hebben we ook amper nog iets weggeven. We hielden goed de controle en scoorden uiteindelijk zelfs nog een derde goal.”

Naar boven kijken

Later deze week zou het een belangrijke zege blijken, want zowel Moeskroen en Waasland-Beveren wonnen hun inhaalwedstrijden. Daardoor blijft de voorsprong op de laatste en de voorlaatste in de stand gering. Toch zijn de ploegen onder Essevee niet de grootste bekommernis van Dury. “Ik zou ook tegen Anderlecht graag winnen”, trapt Dury een open deur in. “Niet per se omdat de ploegen onder ons deze week punten pakten – naar hen moeten we niet kijken – maar omdat we mits een zege druk kunnen zetten op de teams boven ons. Dan komen zij ook in de gevarenzone terecht en worden ze ook wat zenuwachtiger. Je strijdt liever met zes ploegen tegen de degradatie, dan met drie.”

Tegen Anderlecht verwacht Dury opnieuw een moeilijke match. “Met alle respect, maar hoe je het ook draait of keert: Anderlecht is toch nog een trapje hoger dan Cercle Brugge of zelfs AA Gent. Ik vind dat ze een sterke ploeg hebben met talentvolle spelers. Vooral voetbaltechnisch hebben ze veel kwaliteit. Er zitten heel wat interessante elementen in die ploeg. Ik ben vooral benieuwd om te zien of mijn spelers na de zes op negen klaar zijn voor dat trapje hoger. Maar we maken zeker kans.”

Lof voor sterkhouders

Bij Zulte Waregem zijn vooral Damien Marcq en Tomas Chory de laatste weken in goeden doen. De trainer van Essevee heeft dan ook enkele lovende woorden over voor het tweetal. “Damien is qua karakter en mentaliteit echt een voorbeeld voor de ploeg. Op Oostende heeft hij echt indruk op mij gemaakt. Daar is hij aan de rust opgestaan en heeft hij op tafel geklopt. Als een speler dat doet, dan heb ik daar veel respect voor. Dat is hoe je leiders herkent. Ook daarom draagt hij nog steeds de kapiteinsband, ook al is Seck er opnieuw bij. Damien is voor mij niet kapitein om wat anderen niet doen, maar net om wat hij wél doet. Hij doet wat een trainer van een leider verwacht.”

Maar ook Tomas Chory is de laatste weken van goudwaarde met enkele goede goals. “Hij schuwt het harde werk niet en ook in balbezit geeft hij ons meer mogelijkheden”, verklaart Dury het belang van zijn Tsjechische spits. “Ik weet nog dat hij na zijn debuut tegen Antwerp kritiek kreeg, maar het was toen ook logisch dat het niet meteen liep zoals verhoopt. Je kan niet verwachten dat een nieuwe spits die in een team komt dat niet draait, meteen de beste van het veld is. Zo iemand moet je vertrouwen geven. Ondertussen heeft hij zich al goed geïntegreerd en gaan zijn prestaties in stijgende lijn. Ik ben tevreden over wat hij tot nu liet zien.”