De grote revanche! Rode Duivels spelen in halve finale Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk

De Rode Duivels spelen op 7 oktober 2021 in Turijn de halve finale van de eindronde van de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk. Bij winst spelen ze drie dagen later tegen de winnaar van Italië-Spanje, de andere halve finale die op 6 oktober wordt gespeeld. Het waren de Fransen die België van de finale hielden op het WK 2018 in Rusland. Frankrijk won toen met 1-0.

De Rode Duivels staan op 7 oktober 2021 in de halve finales van de Nations League tegenover wereldkampioen Frankrijk. Dat resultaat, een heruitgave van de halve finale van het WK, kwam donderdag uit de bus bij de loting voor de Nations League Finals in het UEFA-hoofdkwartier in het Zwitserse Nyon.

Het duel wordt op 7 oktober in Turijn gespeeld. Een dag eerder staat Italië in Milaan tegenover Spanje. Italië werd donderdag, zoals verwacht, aangeduid als gastland voor de eindfase van de Nations League.

Op 10 oktober staat de finale op het programma. Die dag wordt ook om de derde plaats gespeeld.

Foto: BELGA

De Rode Duivels plaatsten zich voor de Final Four dankzij eindwinst in poule 2 van de A-divisie. De manschappen van bondscoach Roberto Martinez haalden 15 op 18 en finishten zo ruim voor Denemarken en Engeland (beiden 10 ptn). IJsland eindigde puntenloos laatste.

Frankrijk plaatste zich door poule 3 van de A-divisie te winnen met 16 op 18, voor Portugal, Kroatië en Zweden.

Portugal won in juni 2019 in eigen land de eerste editie van de Nations League. In de finale klopten de Portugezen Nederland met 1-0. De Rode Duivels sneuvelden toen in het najaar van 2018 in de groepsfase na een 5-2 nederlaag op de slotspeeldag tegen Zwitserland.

Ariël Jacobs over Frankrijk: “Slapende reus die niet tot ontbolstering komt”

Ariël Jacobs volgde de wedstrijden van Frankrijk in de voorronde van de Nations League als analist voor Eleven Sports. “Ze zijn iets rijper geworden ten opzichte van het WK 2018”, zegt de gewezen coach van onder meer Anderlecht. “Maar je hebt nog altijd het gevoel dat er meer in zit en het er niet uitkomt. Je ziet dat er alweer wat talent aankomt zoals die Camavinga van Rennes. Frankrijk blijft echter een slapende reus die niet tot ontbolstering komt. De afhankelijk van Griezmann is nog altijd enorm.”

Foto: Photo News

Frankrijk zou na hun winst tegen de Rode Duivels op het WK 2018 in de halve finale dan wel eens de ideale tegenstander voor een revanche kunnen worden. Niet dan?

“Niet meteen”, zegt Jacobs. “Frankrijk blijft hetzelfde als toen. Als ze er moeten staan, staan ze er. Dat was in de voorronde ook. Ze overtuigen niet maar staan wel gewoon in die eindronde. Ach, het zal altijd zo zijn: een kampioen met kanttekeningen. Ze kunnen het zich ook niet permitteren om in die eindronde op een vierde plaats te eindigen. Als de Belgen tegen de Fransen uitkomen, zal het op efficiëntie aankomen. Zo was het op het WK, het zal straks niet anders zijn.”

Wedstrijden sinds het WK: 18 keer gewonnen, 4 keer gelijk, 3 keer verloren (tegen Nederland, Turkije en Finland)

Opstelling laatste wedstrijd tegen Zweden (4-2 winst): Lloris; Pavard, Varane (46’ Zouma), Kimpembe, Hernandez (46’ Digne); Sissoko, Pogba, Rabiot (78’ Nzonzi), Thuram (57’ Mbappé); Giroud (84’ Coman), Griezmann