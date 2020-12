Ryanair bestelt 75 Boeing 737 MAX-toestellen

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft bij Boeing 75 737 MAX-toestellen bestelt. Het gaat om de grootste bestelling voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer sinds de toestellen van dat type in maart 2019 aan de grond werden gezet na twee dodelijke ongevallen. Met de extra vliegtuigen zal Ryanair 210 737 MAX-toestellen in zijn vloot hebben, met een waarde van in totaal 22 miljard dollar.