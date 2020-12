Nestlé investeert bijna 3 miljard euro in strijd tegen klimaatverandering

Nestlé trekt in de komende vijf jaar bijna 3 miljard euro uit voor de strijd tegen de klimaatverandering. Dat heeft het Zwitserse voedingsconcern, met een jaaromzet van ruim 85 miljard euro het grootste ter wereld, donderdag aangekondigd.

“We hebben geen tijd te verliezen. We moeten een leiderschapsrol opnemen”, zei CEO Mark Schneider tijdens een persconferentie over het plan. Het bedrijf wil zijn uitstoot tegen 2030 halveren en een netto nuluitstoot bereiken tegen 2050. Dat zal gebeuren zonder impact op de winst, stelde Schneider beleggers gerust. Na 2025 zullen nog bijkomende investeringen nodig zijn, maar die zijn volgens de CEO momenteel nog moeilijk te becijferen.

Een groot deel van het geld zal gaan naar investeringen in duurzame landbouw. Regeneratieve landbouw beschermt de bodem en ecosystemen. Nestlé wil landbouwers die erin meestappen, belonen met hogere prijzen en afnamevolumes. Verder wil het bedrijf onder meer 200 miljoen bomen planten in de komende 10 jaar, en overschakelen op hernieuwbare energie.

Zullen prijzen van producten stijgen door de klimaatinvesteringen? “Wat nu betaalbaar is, zal dat blijven. Dat verandert niet”, zei Schneider.

Meer telewerk

Ook de Belgische activiteiten van het bedrijf leveren een bijdrage: de Brusselse hoofdzetel is op weg om koolstofneutraal te worden, luidt het daar. Ook wordt telewerk uitgebreid om minder uitstoot van bedrijfswagens te genereren, en geldt voor verplaatsingen naar het buitenland, vooral dan naar het hoofdkantoor in Zwitserland, vanaf volgend jaar een “strikt treinreisbeleid”.

De voedingsindustrie lijkt steeds gevoeliger te worden voor kritiek op milieuschade en verspilling. Eerder deze week kondigde PepsiCo al aan dat het in verschillende Europese landen, waaronder België, vanaf 2022 enkel nog volledig gerecycleerde plastic flessen zal gebruiken. Danone kondigde dan weer aan in de komende drie jaar 2 miljard euro te investeren in duurzaamheid.