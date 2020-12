Jennifer Heylen kalmeert door “rescue spray” in ‘De Slimste Mens’, maar wat is het?

Tijdens De slimste mens ter wereld haalde kandidate Jennifer Heylen woensdagavond plots een opvallend product boven: een ‘rescue spray’. De ideale remedie tegen stress en spanning, verklaarde de actrice. Een voedingssupplement op basis van kruiden, zegt het internet. En of het echt helpt? We vragen het aan professor toxicologie Jan Tytgat.

Een middeltje tegen de stress, dat kon actrice Jennifer Heylen wel gebruiken tijdens haar tweede deelname aan de quiz op Vier. En dus haalde ze haar ‘rescue spray’ boven om een vloeistof op haar tong te sprayen. “Is dat uw positiviteitsspray?”, vroeg James Cooke, die in de jury zetelde. “Neen, mijn rescue spray. Ik ben slecht bezig, ik ga eens sprayen. Dat zijn bachbloesems, om te kalmeren”, antwoordde Jennifer.

Volgens de website van het product zit de heilzame werking in de mix van bachbloesems. Vijf kruiden om precies te zijn, en elk kruid zou een eigen werking hebben: Cherry Plum (kersenpruim – voor zelfcontrole), Clematis (bosrank – leef bij de dag), Impatiens (reuzenbalsemien – onthaasten), Rock Rose (zonneroosje – voor moed) en Star of Bethlehem (vogelmelk – bij troost).

Toxicoloog Jan Tytgat bekeek de samenstelling. “Het is geen homeopathie, dat is duidelijk”, zegt hij. “Er zitten dankzij die planten wel heel veel stoffen in, maar de wetenschappelijke bewijswaarde is niet altijd aangetoond.” De ‘rescue spray’ is ook niet vergelijkbaar met voedingssupplementen die je vaak in de drogisterij of apotheek vindt. “Die bestaan meestal uit een reeks van wateroplosbare vitamines, voornamelijk vitamine B en C, en mineralen zoals ijzer en magnesium. Hier is dat niet zo.”

Foto: VIER

LEES OOK. Jennifer Heylen:“Voel ik me onzeker, dan denk ik: wat zou Veerle Baetens doen?” (+)

Alcohol

Of het middeltje dan echt kan helpen kalmeren, zoals bij Jennifer Heylen? “Het kan geen kwaad om het te gebruiken volgens de richtlijnen van de fabrikant, maar of het effectief werkt, zal mogelijk wat afhangen van het feit of je erin gelooft of niet …” Een placebo-effect dus. Of toch: er zit ook alcohol (27 procent) in de bloesemmix. “Een spray op je tong betekent dus ook alcoholopname. Een slok van een klassiek pintje is ongeveer 5 procent, dit is hier dus vijfmaal sterker. Natuurlijk neem je geen grote volumes in, maar het kan wel gedeeltelijk het destresserende effect verklaren.”