Zware coronagolf in VS, en dan moet het ergste nog komen: “We hebben het onszelf aangedaan”

Meer dan 100.000 mensen in het ziekenhuis, meer dan 2.700 coronadoden op een dag. De situatie in de VS escaleert, het virus slaat in de tweede golf veel zwaarder toe dan tijdens het voorjaar. Volgens de experten moet het ergste nog komen. De prognose tegen eind februari: 450.000 sterfgevallen. De vorige macabere voorspellingen zaten er telkens pal op. “Het is een catastrofe die niet had hoeven te gebeuren. We hebben het onszelf aangedaan,” zeggen wetenschappers. Als de cijfers kloppen, wordt de middenmotor van coronadoden in de wereld een koploper.