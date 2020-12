Iran is bereid om gevangen te ruilen: “we kunnen het morgen doen, we kunnen het ook vandaag doen”

Iran is bereid om gevangenen te ruilen. Dat heeft Iraans minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif donderdag verklaard op de conferentie Mediterranean Dialogues (ROME MED 2020). Hij sprak zich niet uit over concrete zaken. De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali verblijft nog steeds in de Evin-gevangenis in Teheran.

Iran liet vorige maand al een Brits-Australische vrouw vrij in ruil voor de vrijlating van drie Iraanse gevangenen in Thailand. Het land is bereid om dat nog te doen. “We kunnen het morgen doen. We kunnen het ook vandaag doen”, verklaarde Jarif donderdag. Meer concrete informatie gaf de minister niet.

Djalali

Of dat iets kan betekenen voor de door Iran ter dood veroordeelde Djalali is dus niet duidelijk. Woensdag liet Amnesty International weten dat de Iraans-Zweedse wetenschapper toch nog niet is overgebracht naar de executiegevangenis in Kajar. De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent verblijft nog in de Evin-gevangenis in Teheran, maar zijn situatie blijft kritiek. Volgens zijn vrouw Vida Mehrannia is de executie “enkele dagen” uitgesteld. Dat verklaarde ze woensdag aan AFP.

De Iraanse autoriteiten hebben aan de advocate van Djalali toegegeven hem te gebruiken om hun diplomaat Assadollah Asadi vrij te krijgen, want die staat momenteel terecht in België voor het plannen van een terroristische aanslag.

Woensdag had minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een telefoongesprek met Jarif. De woordvoerster van de Belgische minister bevestigde dat het telefoongesprek heeft plaatsgevonden, maar ze wilde geen commentaar kwijt over de inhoud van het gesprek. Ook op de uitspraken van Jarif donderdag wilde de woordvoerster van Wilmès geen commentaar geven.

