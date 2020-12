Daar is het weerwolfsyndroom: kinderen krijgen per ongeluk haargroeimiddel tegen reflux

Een verkeerd etiket op een partij medicijnen heeft grote gevolgen in Spanje. Twintig kinderen die behandeld moesten worden voor reflux, kregen per abuis haargroeimiddel toegediend. Gevolg: onstuitbaar haar over heel hun lichaam.

Het weerwolfsyndroom, wordt het genoemd. De officiële term is hypertrichosis: wilde haargroei over het hele lichaam. Het is een aandoening die soms getriggerd wordt door geneesmiddelen. En dat is zeker het geval geweest in Torrelavega, in de noord-Spaanse regio Cantabria. Een twintigtal kinderen had er last van reflux, dus bereidde de lokale apotheker een siroop. Alleen gebeurde dat niet met omeprazole, zoals de bedoeling was, maar wel met minoxidil. Dat laatste is een haargroeimiddel. Gevolg: de kinderen staan vol. Op hun rug en buik, op hun armen en benen. Twee jaar na de feiten blijft hun haar nog altijd groeien.

De ouders van de kinderen hebben nu een klacht ingediend tegen de laboratoria en de medische bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het mengen, labelen en verspreiden van het verkeerde geneesmiddel. Dat middel werd in de zomer van vorig jaar door het Spaanse geneesmiddelenagentschap uit circulatie gehaald. Daar had het agentschap wel twee maanden voor nodig. “Hoe kan het dat dat zolang duurt?” vroeg een moeder van een van de getroffen kinderen zich af op de Spaanse televisie. Ze had haar dochter een hoge dosis van het middel gegeven. “Niemand heeft ons op de hoogte gebracht. Ik ben furieus en bang.”

Voor mensen bij wie het weerwolfsyndroom zich natuurlijk ontwikkelt, is er geen behandeling. Het is niet duidelijk of de effecten van het haargroeimiddel bij de Spaanse kinderen kunnen teruggedraaid worden.