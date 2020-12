Nederlandse douane vindt cocaïne in containers voor Belgisch bedrijven

De Nederlandse douane heeft donderdag in de haven van Rotterdam opnieuw cocaïne onderschept. Het ging om drie ladingen van in totaal 478 kilo, verstopt in drie containers, waarvan twee voor een Belgisch bedrijf. Volgens het parket van de Nederlandse havenstad lijken de bedrijven niets met de smokkel te maken te hebben.

De partijen van donderdag werden bij reguliere controles gevonden. Een van de containers was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en had als bestemmeling een Belgisch bedrijf. Geladen met medische goederen kwam het schip met de container dinsdag in Rotterdam aan. Tussen de lading vonden ambtenaren van de Nederlandse douane 420 pakketten met verdovende middelen. “Het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben”, zegt het parket.

Tussen de kip en medicijnen

De andere twee containers arriveerden op een schip uit Brazilië, dat via het Marokkaanse Tanger naar Rotterdam was gevaren. Een van de containers bevatte diepgevroren kip en was afkomstig uit de Verenigde Staten. Hierin trof de douane 28 pakketten aan bij de koelmotoren. De container was bestemd voor een bedrijf in Zwitserland, maar het bedrijf lijkt niets met de smokkel te maken te hebben, aldus het Openbaar Ministerie.

De derde container was geladen met geneesmiddelen die bestemd waren voor een Belgisch bedrijf. Ook dit lijkt niets met de smokkel van doen te hebben, zegt het parket van Rotterdam. In totaal ging het hier om 30 pakketten die ook weer bij de koelmotoren verstopt waren. De straatwaarde van de onderschepte drugs bedraagt in totaal ruim 35 miljoen euro.

Woensdag onderschepte de Nederlandse douane, ook al in Rotterdam, twee partijen coke die samen 421 kilo wogen. De straatwaarde bedroeg ongeveer 31 miljoen euro.