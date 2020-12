Bondscoach Roberto Martinez na loting Nations League: “Frankrijk is beter dan op het WK, maar wij ook”

Roberto Martinez bleef onbewogen toen Frankrijk uit de trommel kwam als tegenstander in de halve finale voor de Nations League.

“Er was niet veel keuze”, aldus de bondscoach. “Ik denk niet aan revanche. Het wordt wel een moeilijke situatie. Mogelijk spelen we voordien al tegen Frankrijk op het EK. Als ik moet vergelijken met onze halve finale op het WK, zijn we allebei sterker geworden.”

Die halve finale ligt nog altijd op de maag van veel Belgische voetballiefhebbers. “Het was een heel close game”, aldus Martinez. “Frankrijk verdedigde heel goed die dag. Wij waren dan weer niet fris genoeg. Toch hadden we net zo goed kunnen winnen. Het verschil was klein. Frankrijk kon de wedstrijd beter managen nadat ze op 1-0 kwamen. Ik verwacht van Frankrijk dat ze het heel goed zullen doen op het EK. En we moeten eerlijk zijn, dat EK komt eerder en dat heeft dus eerder onze focus.”

De bondscoach maakt zich weinig zorgen over de blessure van zijn aanvoerder Eden Hazard. “Eden Hazard heeft gewoon een spierblessure. Het is een jaar waarin alles tegenzit. Ik ben absoluut niet ongerust voor de lange termijn. Ik vind het wel spijtig voor hem en hoe hij zich nu moet voelen.”

Deschamps: “We staan tegenover het beste team”

De Franse bondscoach Didier Deschamps reageerde op RMC Sport: “We staan tegenover het beste team. zonder Spanje of Italië te willen minimaliseren. België staat op de eerste plaats op de wereldranglijst. Sinds de halve finale van het WK zijn de Rode Duivels erg goed blijven presteren. Het wordt een mooi weerzien na de halve finale op het WK. Of ze zullen azen op revanche? Dat kan, maar het zal een andere context zijn.”