Nieuw belastingsysteem voor tweede verblijf in buitenland: “Te gek voor woorden. Toch kan het werken”

Er komt een nieuwe manier om de belastingen te regelen op tweede verblijven in het buitenland. Zo’n 150.000 Belgen die in het buitenland een eigendom hebben, zullen op hun erewoord moeten verklaren hoeveel hun pand waard is en op basis daarvan zal onze overheid belastingen berekenen. “Eigenlijk is het te gek voor woorden hoe dit systeem is opgezet”, zeggen experts. “Maar toch zou het kunnen werken.”