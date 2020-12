Roddelende collega’s en brandalarm dat afgaat: dit liep allemaal mis tijdens digitale persconferentie over vaccinatiestrategie

Het was al van de eerste persconferenties van voormalig premier Sophie Wilmès geleden dat we nog zo’n warrige persconferentie hadden gezien. Maar wanneer een persconferentie dan ook nog eens online via videocall verloopt, kan er veel misgaan. Zo werd de persconferentie over de vaccinatiestrategie van donderdagmiddag erg vaak verstoord. Denk maar aan geluidsproblemen, brandalarmen, roddelende collega’s en de klassieker: mensen die niet doorhebben dat hun micro aan staat.