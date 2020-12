Adolf Hitler wint in Namibië: “Ik streef niet naar werelddominantie”

Adolf Hitler heeft de verkiezingen gewonnen. Dit keer niet in Duitsland, maar bij een stembusgang in een provincie van de voormalige Duitse kolonie Namibië.

Het gaat dan ook niet om de Duitse Führer die uit de dood is opgestaan, maar om de Namibische politicus Adolf Hitler Uunona. Zijn vader vond Adolf Hitler wel goed klinken, dus gaf hij deze voornamen aan zijn zoon.

’Papa kende hem niet goed’

Adolf Hitler Uunona werd met 85 procent van de stemmen verkozen als vertegenwoordiger van de SWAPO-partij in Ompundja, in het noorden van het Afrikaanse land. Die kwam aan de macht na het einde van de apartheid in Zuid-Afrika en is sindsdien de grootste partij in Namibië.

De politicus distantieert zich in gesprek met BILD van de Duitse Hitler.

Ook verdedigt hij zijn vader. „Hij heeft me naar Hitler vernoemd, maar wist waarschijnlijk niet precies wie dat was”, claimt junior. „En als kind was het voor mij een normale naam. Pas als tiener begon ik te begrijpen dat deze man de hele wereld wilde veroveren.” Over de Holocaust spreekt Uunona niet.

Werelddominantie

Buurlanden kunnen opgelucht ademhalen: Adolf Hitler Uunona is niet van plan om het Namibische Lebensraum uit te breiden. „Ik streef niet naar werelddominantie.”

Namibië was een Duitse kolonie van 1884 tot het einde van de Eerste Wereldoorlog. In het land hebben straatnamen en sommige steden nog Duitse namen. Bewoners van het land moesten lange tijd gedwongen arbeid verrichten en een opstand werd begin van de 20e eeuw bloedig neergeslagen door de Duitsers. Tot op de dag van vandaag is de relatie tussen Namibië en Duitsland moeizaam.