Vincent Kompany zet Yari Verschaeren op de tien tegen Zulte Waregem

Anderlecht moet morgen winnen op Zulte Waregem of het is toch crisis. Vincent Kompany zal zijn elftal niet fel wijzigen in vergelijking met de topper van vorige week tegen Standard (0-0). De enige wissel is Yari Verschaeren op de nummer 10 in plaats van Michel Vlap.

Het aanvalstrio Nmecha-Mukairu-Bundu blijft staan en ook Timon Wellenreuther blijft in doel want Hendrik Van crombrugge is nog niet hersteld van zijn handblessure. Opvallend is dat er in de selectie geen plaats is voor Zulj, Lawrence, Dimata en Bakkali. Dimata is ziek maar bij de anderen gaat het om sportieve keuzes. De jonge spits Antoine Collasin komt wel bij de selectie. Na de 2 op 9 staat er druk op de ketel. Zulte Waregem moet een haalbare kaart zijn, want nadien wacht alweer een duel met RC Genk. (jug)