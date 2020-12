Biostatistici UGent: “Voorrang aan sociaal actieve leeftijdsgroepen niet altijd beste vaccinatiestrategie”

De meest efficiënte vaccinatiestrategie is sterk afhankelijk van het gedrag van de bevolking en van de geldende coronamaatregelen. Dat kunnen biostatistici van de UGent concluderen op basis van een data-analyse op de tweede golf, die in september is uitgebroken.

Modelleurs van de vakgroep data-analyse en wiskundige modellering van de UGent zien op basis van een simulatie op de tweede golf mogelijke voordelen in prioriteit voor mensen die doorgaans veel sociaal contact hebben. Dat kan leiden tot een minder snelle verspreiding van het virus. “We zien voor die golf dat een vaccinatiestrategie met voorrang voor sociaal actieve leeftijdsgroepen tot een snellere daling van de hospitalisaties zou geleid hebben.”

Minder besmettingen of minder doden

De resultaten liggen in lijn van andere studies die concluderen dat het eerst vaccineren van de meest actieve bevolkingsgroepen de besmettingscurve snel doet dalen. Terwijl het eerst vaccineren van risicogroepen het aantal doden snel doet dalen. Professor Jan Baetens en postdoctoraal onderzoeker Jenna Vergeynst beklemtonen daarom het belang van een ‘combinatiestrategie’. “Na het vaccineren van de prioritaire groepen in fase 1 moeten we proberen om zowel de besmettingscijfers als het aantal overlijdens tegelijkertijd zo snel mogelijk te doen dalen”, leggen ze uit.

“Dit zou kunnen door een strategie uit te werken waarin de vaccins in fase 2 initieel worden verdeeld over de sociaal actiefste leeftijdsgroep en de oudste nog niet gevaccineerde groep. Ziekteverspreidingsmodellen kunnen hier zeer nuttige inzichten opleveren.” Premier Alexander De Croo gaf woensdag mee dat de eerste vaccins in België waarschijnlijk vanaf 5 januari beschikbaar zullen zijn.

