Kamer keurt resolutie goed tegen mogelijke executie Djalali

De Kamer heeft donderdag unaniem een resolutie goedgekeurd waarin gratie wordt gevraagd voor de ter dood veroordeelde Iraanse dokter Ahmadreza Djalali. De Kamer dringt aan op de vrijlating van de wetenschapper.

Vorige week raakte bekend dat de Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Djalali de komende dagen dreigt geëxecuteerd te worden. Zowel de Zweedse als Belgische autoriteiten, als de EU hebben er bij Iran op aangedrongen daarvan af te zien.

De oproep wordt gesteund vanuit de Kamer. In een dringend aangenomen tekst vraagt de regering “om bij de Iraanse autoriteiten ervoor te pleiten dat de professor in geen geval wordt geëxecuteerd” en om zijn gratie te vragen. De motie roept ook op tot onmiddellijke vrijlating, tenzij “een nieuw, eerlijk proces wordt gehouden in het openbaar en met alle wettelijke garanties”.

“Uitgesteld”

Woensdag nog had de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een telefonisch interview met haar Iraanse ambtsgenoot Mohammad Javad Zarif. Volgens bronnen dicht bij Buitenlandse Zaken ging het interview vooral in op het lot van de Iraans-Zweedse arts.

De executie van de academicus werd bij besluit van de lokale autoriteiten “een paar dagen” uitgesteld, zo maakte zijn vrouw donderdag bekend.

Volgens informatie van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International zou Djalali dinsdagmiddag zijn overgebracht naar de Karadj-gevangenis nabij Teheran. Maar volgens zijn vrouw, Vida Mehran Nia, moet de overdracht nog plaatsvinden.