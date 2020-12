Washington Post lacht met onze toiletregels voor Kerstmis

Opnieuw halen we met onze coronamaatregelen de wereldpers. Deze keer niet dankzij ons knuffelcontact, dat de pers van over de hele wereld zo schattig vond, maar met onze vreemde WC-regel. Want wie tijdens kerstmis volk in de tuin uitnodigt moet één persoon aanduiden die naar het toilet mag, vreemd vindt The Washington Post.

Het nieuws dat we met Kerstmis vier personen mogen uitnodigen maar dat slechts één daarvan naar de WC mag is wereldnieuws geworden. Want de Washington Post wijdde zelfs een heel artikel aan onze vreemde coronamaatregel.

“In België is het dit jaar niet per se uitgesloten dat er een paar mensen op bezoek komen voor het kerstdiner. Maar slechts één gelukkige mag het toilet gebruiken, als de regering daar iets over te zeggen heeft”, klinkt het in het artikel.

Ook kaart de krant aan hoe moeilijk de situatie in Europa is als het op coronamaatregelen aankomt. “Aangezien sommige Europese landen de beperkingen beginnen te versoepelen na enorme pieken in de herfst, is België niet het enige land waar mensen en bedrijven worstelen om erachter te komen wat is toegestaan ??en wat niet”, klinkt het.

