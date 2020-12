Ella Leyers verpulverde het record in ‘De slimste mens’, maar behoort ze tot de top in het Vlaamse quizland? Wij gingen op zoek naar het DNA van de allesweter

Ella Leyers verpulverde het record in De slimste mens ter wereld, en ook onze hoofdredacteur Liesbeth Van Impe doet het niet onaardig. Maar zouden ze even moeiteloos kunnen meedraaien aan de Vlaamse quiztop, en op het WK quizzen dat vandaag plaatsvindt? Wij gingen op zoek naar het DNA van de allesweter, het profiel van de perfecte quizzer. Sorry, Ella en Liesbeth, jullie passen helaas niet in dat ideale plaatje.